ソフトバンクの大津が左脚のコンディション不良のため別メニューで調整した。この日は予定されていた今キャンプ2度目のブルペン入りを回避し、キャッチボールも行わずに室内で調整した。開幕ローテーション入りを目指して1日にブルペン入りし、新背番号「19」を披露するも予期せぬアクシデント。小久保監督は「ちょっと遅れますね」、倉野投手コーチは「休養明け（6日）の状態を見てからになります」と話した。