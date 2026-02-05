ソフトバンクの王貞治球団会長がキャンプ初日から4日連続で筑後ファーム施設を訪れ、早実の後輩・宇野に初めて打撃指導した。2年目の大砲候補に身ぶり手ぶりを交え熱心に指導し「期待される存在だから、焦らずしっかり頑張ってほしいね」と話した。昨年7月に右肘、同9月に左手首の手術を受け、リハビリ組で調整する背番号46は「しっかり最後までボールを送り出すように打ったら、芯に当たりやすくなる」と金言を授かったといい