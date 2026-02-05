２５年度の厩舎関係者表彰式が４日、東西トレセンで行われた。関東では勝率、１馬房あたりの勝利度数などの総合得点で木村厩舎が２年ぶり４度目の１位に輝いた。木村師は「感謝のひと言に尽きます。いつもご支援いただいているファンの皆さまに喜んでもらえるよう、昨年同様に尽力していきたい」と感謝の言葉を述べた。また、関西では杉山晴厩舎が１位になった。