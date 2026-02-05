日本ハムの北山が、キャンプ2度目のブルペン入り。45球を投げ込み「もうモードに入ってます」と話し、WBCに向けてグラブをアピールした。背側が黒で捕球面が赤の新バージョン。「（捕球面は）手のひらの形で赤じゃないですか。自分の手からパワーを出すというか。新庄監督の好きな赤でもあるんで、それを力に変えていきたいと」。ビッグボスのパワーも借りてWBCでの躍動を誓った。