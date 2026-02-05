【ミラノ共同】6日に行われるミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式で、ともにアルペンスキーでイタリアのスター選手だったアルベルト・トンバさん（59）とデボラ・コンパニョーニさん（55）が聖火の最終点火者を務める見通しだと4日、地元の有力スポーツ紙ガゼッタ・デロ・スポルトが報じた。四つの会場群にまたがる広域開催の大会で、聖火台はミラノとコルティナダンペッツォの2カ所に設置。男子で1988年カルガリー五輪の回転