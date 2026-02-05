「きさらぎ賞・Ｇ３」（８日、京都）昨年秋の東スポ杯２歳Ｓ２着以来となるゾロアストロが４日、美浦Ｗでの併せ馬で軽やかに駆け抜けて好気配を漂わせた。ここまで重賞２度の挑戦も勝ち切れていないが、評判の高い素質馬が重賞初制覇でクラシックの切符を狙う。栗東ではエムズビギンがＤＰコースで単走追い。初めての重賞のチャレンジとなるが、２４年１歳セレクトセールで高額で取引された素質馬が、いきなりタイトルをゲット