６日開幕のミラノ・コルティナ五輪で、リベンジに燃えているアスリートがいる。スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）の平野流佳（２３＝ＩＮＰＥＸ）は、２０２２年北京五輪で無念の１２位。悔しさを味わってから、４年の月日を経て大きく進化を遂げた。取材に応じたスノーボーダーは、北京五輪で得た学びを金メダルにつなげる構えだ。北京五輪は予選を３位で通過しながらも、決勝は最下位の１２位に沈んだ。大舞台ならではの