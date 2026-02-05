ビジネスの現場では、発注側と受注側の立場が逆転し無理難題を押し付けられるケースが少なくない。しかし、そんな窮地でも部下を守り抜く上司がいたら、それほど心強いことはないだろう。神奈川県の50代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収750万円）は、かつて課長を務めていた時代に経験した、忘れられない「大炎上プロジェクト」の顛末を明かした。（文：湊真智人）「おたくはどういうつもりなんだ！」と詰め寄られ