いまやスマホでも気軽に、無料で使えるようになった生成AI。じつは、それぞれのAIに個性があるって知っていた？初心者にこそ知ってほしいAIの性格を知って、最高の相棒を見つけよう！「自分の悩みを他人に打ち明けるとき、背中を押してほしいのか、耳に痛い指摘がほしいのかで相談相手を選ぶように、生成AI（以下、AI）に相談するときも、それぞれの特徴といえる“人格”を知ることで適切な回答に導いてくれます」そう語るのは『