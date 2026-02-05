企業の求人票にある福利厚生を信じて応募したものの、実態は全くの期待外れだった――。そんな苦い経験を持つ人は少なくないだろう。投稿を寄せた埼玉県の50代女性（事務・管理）は、今から20年前、離婚調停と同時進行で進めていた就職活動での出来事を振り返った。その会社は「託児所付きだからママさんも安心して仕事ができる」と大々的に謳っていた。当時10か月の乳児を抱え、実家で肩身の狭い思いをしていた女性にとって、その