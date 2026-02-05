祖父母が孫の世話をすることは子育て世代を支える役割として珍しくなく、特に共働き家庭などでは祖父母が育児において大きな存在となることもあります。オランダのティルブルフ大学などの研究チームは「孫の世話をしている祖父母は、孫の世話をしていない祖父母よりも記憶や言語に関わる検査成績が高い傾向がある」と報告しました。Grandparents’ Cognition and Caregiving for Grandchildren: Frequency, Type, and Variety of A