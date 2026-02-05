ＤｅＮＡの相川亮二監督（４９）が４日、沖縄・宜野湾キャンプで山崎康晃投手（３３）を相手にブルペン捕手を務めた。昨季はプロ１１年間で最少の１７試合登板に終わった元セーブ王の復活を願う捕手出身の新監督が、１日限りの“女房役”を買って出た。練習開始前に「ヤス、今日はオレが受けるから気合入れてこいよ」と通告すると、自前のミットに防具もつけた完全装備でブルペンに。山崎を指名したのは「期待しているからで