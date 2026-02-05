衆院選は８日に投開票が行われる。維新王国・大阪で与党ＶＳ与党の仁義なき戦いが繰り広げられている。注目区・５区では日本維新の会の前職・梅村聡氏（５０）に対して、同区として３０年ぶりに独自候補を立てた自民党が、元議員の杉田水脈氏（５８）を担ぎ出した。２４年１０月の前回衆院選では府内１９小選挙区で維新候補が全勝。与党が与党の牙城を崩すことはできるのか。自維それぞれの候補者がガソリン暫定税率撤廃などの