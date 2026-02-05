Ｊ１京都は４日、百年構想リーグ開幕・神戸戦（６日・サンガＳ）へ京都・城陽市内で非公開練習を行った。練習後、Ｊ２鳥栖から新加入のＭＦ新井晴樹（２７）がキャリアハイでの貢献を誓った。Ｊ１でクラブ最高３位だった２５年に３トップの一角を担ったＦＷ原大智（２６）が１月末、ドイツ１部ザンクトパウリへ完全移籍。原と正位置を争う覚悟だった５０メートル５秒台の新井は自身の強みに触れ「初速。サイドで受けた時は抜き切