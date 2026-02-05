◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月４日、栗東トレセン未勝利勝ちからの連勝を狙うエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）はＤＰコースを単走の微調整で仕上げた。友道調教師が「気持ちよさそうに走っていましたね」と振り返るように、軽快な脚取りで６ハロン８５秒３―１１秒５をマーク。先週は攻め馬駆けする相手にＣＷコースで７ハロンと長め