【ミラノ（イタリア）４日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケートの公式練習が本番会場で行われた。佐々木翔夢（明大）はタイムトライアルなどで調整。ここまで数日間練習を行い「少しずつよくなっているが、自分の納得いく滑りはできていない」と直線、カーブでの滑りに納得がいっていないと明かした。今大会の会場は既存のイベント施設に仮設リンクを張っている。氷の感覚は選手によって様々