8人組グループ・timeleszの菊池風磨が主演を務める、中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト『こちら予備自衛英雄補?!』（毎週水曜深0：24）の第5話が、4日深夜に放送された。予備自衛英雄補7人のコスチューム姿がついに公開された。【場面カット】かっこいい！ついに公開された予備自衛英雄補コスチューム姿加藤浩次が原作・脚本・監督を手掛ける今作は、“クセだらけの能力”を持ったフリーター・ナガレ（菊池）ら7人が