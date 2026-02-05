別府大分毎日マラソン（以下別大マラソン）が2月1日、大分市の高崎山・うみたまご前をスタートし、大分県別府市を経由して大分市のジェイリースタジアムにフィニッシュする42.195kmのコースで行われた。G.マスレシャ（25、エチオピア）が2時間06分49秒で優勝し、2位には吉田祐也（28、ＧＭＯインターネットグループ）が2時間06分59秒で、青学大の後輩の黒田朝日（21、青学大4年）とのデッドヒートを制して入った。大会翌日に吉田に