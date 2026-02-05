中国の習近平国家主席とアメリカのトランプ大統領が電話会談し、習主席はアメリカの台湾に対する武器売却について「慎重に対処しなければならない」と、くぎを刺しました。米中の電話会談についてトランプ大統領は「長時間にわたって徹底的な議論が行われた」とし、▼4月に予定している訪中のほか、▼台湾問題、▼ウクライナ情勢などについて話し合ったと明らかにしました。中国国営メディアによりますと、習主席は「台湾問題は中