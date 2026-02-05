天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、1月23日、皇居・東御苑で、皇宮警察の年頭視閲式をご覧になりました。ご一家が揃って式に出席されるのは、令和7（2025）年に続き2回目です。警備犬や騎馬隊の行進を間近でご覧に皇室の護衛や皇居の警備などを担う皇宮警察。明治19年に発足し、今年で創立140周年を迎えます。視閲式には、護衛官およそ200人が参加。オープンカーに乗った皇宮警察本部長が部隊を確認した後、音楽隊の演奏に合わせ