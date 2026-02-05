昨年末12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合／以下、『紅白』）。2025年に活躍したアーティストがたくさん出場した華やかな場で、&TEAMは明らかに存在感を放っていた。 （関連：【動画あり】&TEAM、『紅白』での「FIREWORK」披露は正解だった？“見つかる場”で確実に結果を残す努力と結束力） 実際、筆者も一視聴者として『紅白』を観ていたのだが、SNSでの反響を見てみると、LUNÉ（