CBCテレビの友廣南実アナウンサー（24）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。男装メーク写真を公開した。「【YouTubeのお知らせ】コスプレイヤーのおじぎさんに、男装メイクをしていただきました」「24年間生きてきた中で、間違いなく1番イケメンです！大変身じゃないですか…！？おじぎさんのメイク術、学びも多く、ずっと感動していました！」と記し、ビフォーアフターを比較する写真を投稿。さらに「こちらの動画は、若手