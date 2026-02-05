NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で主演を務める女優の〓石あかり（23）が4日までに自身のインスタグラムを更新。大阪・成田山不動尊の節分祭に参加した際のオフショットを投稿した。「成田山節分祭に参加させていただき、豆全力撒きしてきました。皆さんからの声援や笑顔にとてもパワーを頂き、すでに福が訪れたような気持ちです。ばけばけと皆さんに大きな福が訪れますように！全力で撒いたこと、トミーさんの撒く落花生が度々頭を