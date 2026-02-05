元櫻坂46のフジテレビ原田葵アナウンサー（25）が4日に自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪取材のオフショットを公開した。「イタリアに着いて10日が経ちました。ミラノ、リビーニョ共に盛り上がっていて、3日後に迫るオリンピック開幕が今から楽しみです〓（雪マーク）めざましテレビで毎朝、イタリアよりお伝えしていますのでぜひお付き合いください。」「#olympics#オリンピック#ラテを頼んだらミルクが出てき