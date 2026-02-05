タレント熊田曜子（43）が4日までにインスタグラムを更新。ポールダンスの様子を投稿した。熊田は「先生朝活AM8：15からポールに触れるの嬉しい。Ryota先生オリジナルの振り付けも好き」とつづり、動画で公開。黒い衣装でバキバキの腹筋や背筋、脚線美なども披露した。この投稿に「素敵すぎ」「綺麗」「美しい」「カッコいい」「ポールになりたい」「よく鍛えてますよね」「年齢を全く感じさせない熊田さんの凄さに、改めて感動