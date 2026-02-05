レースクイーン（レースアンバサダー）の霧島聖子（34）が4日までに、インスタグラムを更新。ドレス姿を公開した。霧島は「どれが好き？」とつづり、白いレースのドレス姿を披露した。この投稿に「めっちゃ綺麗です」「めっちゃかわいぃ」「全部大好き」「ラブリー」「お姫さまあらわる」などのコメントが寄せられている。