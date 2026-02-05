新START調印後の記者会見で握手を交わすオバマ米大統領（左）とロシアのメドベージェフ大統領＝2010年4月8日、プラハ（AP＝共同）【モスクワ共同】米国とロシアの間に残る最後の核軍縮条約、新戦略兵器削減条約（新START）が5日の失効期限を迎える。世界の核兵器の約9割を保有する米ロは同条約で核弾頭数の上限を設けるなど相互に規制してきた。2019年8月の中距離核戦力（INF）廃棄条約に続く核軍縮条約の失効で、米ロに中国など