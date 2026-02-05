核開発問題などをめぐるアメリカとイランの高官協議について、ルビオ国務長官は開催に向けた調整を続けていると明らかにしました。アメリカ ルビオ国務長官「イラン側は当初、開催形式に合意していたが、何らかの理由で方針変更などがあったようだ。適切なところに戻れるのかを見極める必要があるが、アメリカは協議の準備はできている」ルビオ国務長官は4日、今週6日に予定されているイランとの高官協議について、イラン側の