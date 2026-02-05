アジアサッカー連盟(AFC)は4日、AFCアジアカップ2035の開催地として、日本サッカー協会を含む4つの協会が立候補したことを発表しました。AFCは公式サイトで2031年と2035年のアジアカップ開催地を検討する提案を受け、2025年12月31日に関心を持つ協会からの入札を締め切りました。2035年の大会に立候補したのは日本のほか、オーストラリア、韓国、クウェートのサッカー協会。2031年大会はオーストラリア、インド、インドネシア、韓