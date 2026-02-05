中国との国境に接する北朝鮮・新義州に国内最大規模の温室総合農場が建設され、金正恩総書記がここを頻繁に視察していることで、中国携帯電話の利用者が大きな打撃を受けているとの指摘が出ている。度重なる最高指導者関連行事（1号行事）に伴い警備と電波監視が一段と強化され、中国携帯電話を使う住民が姿を消したという。平安北道のデイリーNK内部情報筋は26日、「1号行事が相次ぎ、従来とは次元の異なる高強度の通信監視体制が