新車69万円！ 新型「“3人乗り”モデル」発表に反響殺到！2026年1月16日、神奈川県伊勢原市を拠点に小型モビリティの開発・販売を手掛けるバブルは、同社が展開する屋根付きEVトライク「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」のラインナップを刷新しました。この新しいビベルトライクについて、早速SNSなどでは様々な反響が寄せられています。【画像】超カッコイイ！ これが新車69万円の「3人乗りモデル」です！（43枚）今回の改