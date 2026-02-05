ハンドラーと探知犬「エル」＝2025年11月、川崎市刺されると強いかゆみを伴うトコジラミ対策のため、大手害虫防除会社「アサンテ」（東京）の「トコジラミ探知犬」が活躍中だ。同社によると、探知犬による調査は2011年に開始。25年9月までに宿泊施設など約3万室の調査に当たったといい、利用者の安心確保に貢献している。トコジラミは体長約5ミリのカメムシの仲間で、「南京虫」としても知られる。海外旅行者の荷物などに付着