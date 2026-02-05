アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が4日、電話で会談し、貿易や台湾問題、イラン情勢などについて協議しました。トランプ大統領は4日、習主席と電話で会談したとSNSで明らかにしました。会談では、貿易や台湾問題、ロシアによるウクライナ侵攻やイラン情勢など、幅広い議題について「長時間、徹底的に」協議し、「全てが非常に前向きな内容だった」と評価しました。また、ことし4月の中国訪問を「とても楽しみにして