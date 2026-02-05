米国の有力日刊紙「ワシントン・ポスト」紙が、スポーツ編集局の閉鎖などを含め、大幅な人員削減を行ったことを、４日（同５日）、スポーツ経済ネット「フロント・オフィス・スポーツ」が伝えた。この日、同社はオンラインによって社員に対応。「現状の形でのスポーツ局を閉鎖する」ことを通達した。同ネットによると「報道局で約１００人、社員全体で約３００人が解雇されるといい、全体の３分の１の数に及ぶとする報道もある