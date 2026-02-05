九州から関東では、スギ花粉がわずかに飛散している所があります。今日5日(木)から6日(金)にかけては気温が上がるため、花粉飛散量が「少ない」でも油断せずに対策を心がけてください。「少ない」でも暖かい日は要注意スギ花粉の飛散量は、今日5日(木)から10日(火)にかけては九州から関東、北陸で「少ない」予想です。まだ本格的な花粉シーズンには入っていませんが、わずかながらに飛び始めています。今日5日(木)は春先の暖かい空