NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4950.80（+15.80+0.32%） 金４月限は続伸。時間外取引では、イラン情勢に対する懸念を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、予想以上の米ＩＳＭ非製造業総合指数を受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS