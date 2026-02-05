NY株式4日（NY時間15:30）（日本時間05:30） ダウ平均49554.28（+313.29+0.64%） ナスダック22959.88（-295.31-1.27%） CME日経平均先物54660（大証終比：+140+0.26%） 欧州株式4日終値 英FT100 10402.34（+87.75+0.85%） 独DAX 24603.04（-177.75-0.72%） 仏CAC40 8262.16（+82.66+1.01%） 米国債利回り 2年債 3.559（-0.010） 10年債 4.276（+0.010） 30年債 4.914