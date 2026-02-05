ウクライナ、ロシア、アメリカによる和平に向けた三者協議が4日、アラブ首長国連邦で行われました。先月に開催されて以来、2回目の協議で、ウクライナ東部の領土問題が最大の焦点です。4日に行われたウクライナ・ロシア・アメリカの三者協議は、前回と同じ、アラブ首長国連邦のアブダビで開催され、アメリカのウィトコフ特使など前回と同じメンバーが出席しました。ロシア側が要求しているウクライナ東部の領土割譲をめぐりどこま