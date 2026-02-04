「ジェラート ピケ（gelato pique）」が、セルフケアコスメシリーズ「Self Care series」を2月18日に発売する。全国のジェラート ピケ店舗と公式オンラインストアのほか、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、EC デパートメントストア「USAGI ONLINE」で取り扱う。【画像をもっと見る】同シリーズでは、就寝前のひとときをリラクシングな香りで包む、大人のデザートのようなセルフケアを提案。甘さと華