ロッテは第2クールに突入し、前西武監督の松井稼頭央氏が臨時コーチとして合流する。中日は井上監督が若手投手への鬼ノックを敢行するか。昨年は吉田の足がつるほどの過酷メニュー。広島は2年目の佐々木の打撃練習に注目。肉体強化で明らかに飛距離が伸びており、何本の柵越えが飛び出すか。ヤクルトは12球団で唯一の5日連続の練習。巨人は4日に休日返上で体を動かした石塚ら、若手のアピール合戦が熱を帯びてきそうだ。