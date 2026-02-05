エムズビギンはポリトラックで6F85秒3〜1F11秒5を馬なりで計時。体を起こし、均衡したフォームで駆け抜けた。友道師は「2週続けてしっかりやっているので無理せず。動きは良かった」と笑みを浮かべた。24年セレクトセールで歴代2位の5億9000万円（税抜き）の値が付いた逸材。「東京で未勝利を勝ってからここを目標に調整。レースを使うたび、牧場から帰ってくるたびに良くなっている」と類いまれな成長力を実感している。