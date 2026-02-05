ブルペンの空気が一変した。守護神への返り咲きを目指すDeNA・山崎が球を投げ込んだ相手は、ブルペン捕手を買って出た相川新監督だ。「ヤス！カモン！」のかけ声とともにミットを構える。「良いボールだ！グッド！」。渇いたミット音とともに飛ぶゲキは誰よりも大きく、投球にも自然と熱が帯びる。山崎も「おりゃー！」と声を上げながら全力で腕を振った。18分間で直球のみ45球。捕手出身の指揮官が伝えたかったことがある。「