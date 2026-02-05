C大阪は7日にヤンマースタジアム長居で宿敵のG大阪を迎え撃つ。既に4万席近く売れており、14年大阪ダービーの4万2723人を超える期待もある。宮崎キャンプから持ち前の攻撃力にさらに磨きをかけた。新加入のFW櫻川ソロモンに加え、開幕直前にオーストラリア代表FWイェンギ・クシニ・ボジャを獲得。身長1メートル90の27歳FWは1日から合流し「クラブのために全力を尽くします」と燃えている。アジアを制したU―23日本代表のMF横山