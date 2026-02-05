ロッテ・ドラフト1位の石垣元（健大高崎）ら新人4選手がキャンプ初の休日に都城島津邸を訪問。江戸中期から続く薩摩藩ゆかりの古流剣術や都城茶を体験した。剣術道場長の狩集興（かりあつまり・こう）氏の指南を受け、打ち棒で横木を連続して叩く「続け打ち」と呼ばれる稽古に挑戦。石垣元は「思ったよりも手が痛くて」と苦笑いしつつ「良い経験になりました。リフレッシュできたかなと思います」と振り返った。