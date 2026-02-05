「令和のブンブン丸」に名乗りだ。ヤクルトの育成・モンテルが、フリー打撃で左翼席の防球ネット上部に突き刺す推定130メートル弾を放つなど猛アピール。池山新監督の代名詞のごとく、フルスイングした。「今年は強く振りたいという気持ちを持っていて、池山監督も“もっと振っていけ”と。本当にやりやすい」昨オフ、西武を戦力外となり育成でチームに加わった4年目の25歳。抜群の身体能力を誇るからこそ、伸び悩んでいた。