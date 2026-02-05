各球団の新人選手たちが、休日にイベントに参加した。西武は宮崎県日南市の観光名所を回り、鵜戸神宮では亀石のくぼみに粘土玉が入れば願いがかなうという「運玉投げ」で、ドラフト2位・岩城（中大）が2度成功。「ケガなく過ごせることを祈願しました」と振り返った。オリックスは宮崎の郷土料理「ねりくり」作りを体験。広島は宮崎県日南市内で8・2メートル先の直径13・6センチの的を狙って矢を放つ「四半的」と呼ばれる