DeNAの新主将・筒香が貫禄の打撃技術を披露した。初めて実施されたライブBP（実戦形式の打撃練習）で3打数3安打。竹田から中前打と左前打、吉野からは中前打を放ち「例年だと20日前後に打席に立つ調整だったけど、実戦形式からのフィードバックがほしかった。まだまだ精度は良くなってくる」と話した。この日は1軍キャンプを見学した2軍キャンプに参加中の新人6人とも会話し「自分のキャリアで後悔したこと、やってきて良か