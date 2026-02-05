1戦1勝コレオシークエンスは浜中を背にCWコースで併せ馬。メードス（5歳1勝クラス）を2馬身追走して、直線では3馬身突き放して先着を果たした。鞍上は「今朝は前に誘導馬を置いて反応を見た。先週初めて乗せてもらって凄くフットワークのいい馬だと感じた。身のこなしに柔軟性がある」と絶賛。「スパッと切れるというよりいいスピードをずっと持続できるタイプ。無理に控えることもないかな」とレースをイメージしていた。