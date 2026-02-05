ジャンプ女子は今大会から加わったラージヒル、そしてノーマルヒル、男女4人による混合団体と日本は計3つのメダル獲得の可能性がある。女子の金城芳樹ヘッドコーチによると混合団体のメンバーは先に開催されるノーマルヒルの成績などで選ぶ方針という。日本女子ジャンプ界の旗手である高梨沙羅（クラレ）は平昌大会銅以来のメダル獲得に期待がかかる。スーツ規定違反による失格を経験した22年北京大会の雪辱を期す舞台にもな