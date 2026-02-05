シーズン移行に伴うJリーグの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」が6日に開幕する。6月まで実施され、2026〜27年に行われる新たなリーグ戦は8月に開幕する。リーグ3連覇を狙った昨季は攻撃陣に負傷者が出て5位に終わった神戸。6日の開幕戦はアウェーで同3位の京都と激突する。昨季まで広島を率いたミヒャエル・スキッベ監督（60）が就任。覇権奪回を目指す中、本紙の独占インタビューに応じた。（取材・構成飯間健）23